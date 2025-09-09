Sergio Chumil completa la etapa 16 y se acerca a su meta en la Vuelta a España

-

Otra más a la cuenta. Sergio Chumil se recuperó de su enfermedad e hizo la épica al completar la etapa 16 de la Vuelta a España, que otra vez se vio marcada por protestas en favor de Palestina y obligaron a adelantar 8 kilómetros la meta, en la que el primero en cruzarla fue el colombiano Egan Bernal.

Fue un final caótico y confuso porque en plena agonía de la carrera, el desconcierto se apoderó de los pedalistas a causa de los altercados por personas que piden el retiro del equipo Israel-Premier Tech y que amenazan con continuar hasta Madrid.

Está más cerca de su misión: completar los 21 días, y lo sabe el pedalista guatemalteco, al que cuando supera la línea de sentencia, una sonrisa deja en segundo plano el gran desgaste físico. Ayer, en el recorrido de 167.9 kilómetros entre Poio y Mos Castro de Herville entró en el puesto 132.

Le fue mejor Chumil, quien debido a su padecimiento en las tres jornadas anteriores quedó último, aunque siempre dentro de los tiempos de clasificación. Por eso, el lunes, día de descanso, fue clave para reponer energías y afrontar esta última semana de competición.

En la tabla general individual, comandada por el danés Jonas Vingegaard, el portugués Joao Almeida y británico Tom Pidcock, el tecpaneco, de 24 años, ascendió un puesto y ahora se ubica 80, a un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 44 segundos del líder. Para hoy, serán 143 kilómetros de tramo.