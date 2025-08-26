Vuelve el 10: Messi entrena y podría sumar minutos en semis de Leagues Cup

-

Inter Miami y Los Angeles Galaxy se amparan en sus astros Lionel Messi, entre algodones, y Marco Reus, en buena forma, para superar este miércoles a Orlando City y Seattle Sounders en las semifinales de la Leagues Cup.

Sin equipos mexicanos en la escala previa a la gran final, el 31 de agosto, los cuadros de la MLS monopolizaron las semis a partido único, que se disputarán en el Chase Stadium, el hogar de las garzas, y en el Dignity Health Sports, la casa de los angelinos.

El equipo rosado, entrenado por Javier Mascherano, abrirá la ronda de los cuatro mejores en Fort Lauderdale, vecina a Miami, con una gran incógnita: ¿Messi podrá jugar?

El 10 se perdió los dos últimos juegos de su equipo, entre ellos los cuartos de final contra Tigres de México, aunque el martes entrenó con el resto del grupo.

A los 38 años, Messi ha tenido un agosto complicado por molestias musculares en la pierna derecha, pero sus compañeros han sacado la embarcación adelante. Apenas registró 56 minutos en los seis partidos que el rosa han disputado este mes.

ATENCIÓN: MESSI SE ENTRENÓ CON INTER MIAMI PREVIO A LAS SEMIFINALES DE LEAGUES CUP



❗️ Luego de perderse dos partidos por una lesión muscular leve, Leo formó parte de la práctica previa al clásico con Orlando. ¿Jugará?



️ @fedesaint pic.twitter.com/klvwQ4sjLI — Olé USA MEX (@DiarioOleUSA) August 26, 2025

A pesar de que todos los reflectores están sobre Messi y compañía, Orlando City busca su primera final a costa de un adversario al que ha atormentado en 2025.

En los dos partidos que han disputado este año, ambos por la MLS, los dirigidos por el colombiano Óscar Pareja ganaron por goleada: 3-0 en mayo y 4-1 a principio de agosto.

En el último choque, Orlando, que eliminó al campeón mexicano Toluca en cuartos, mostró una de sus cartas de temer, el delantero cafetero Luis Muriel.