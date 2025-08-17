¡Vuelve el tren a Guatemala! El proyecto ferroviario ya está en marcha

La reactivación de la red ferroviaria en el país ya está en marcha.
Finalmente, el Gobierno de Guatemala creó un comité para buscar la reactivación de ferroviaria en el país, el cual tendrá una duración inicial de 10 años.
Se trata del Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria (Coprefe), liderado por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el cual estará integrado por los ministros de Comunicaciones, Cultura y Deportes, Finanzas Públicas y Defensa Nacional, y el titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Entre las atribuciones que tendrá este comité está apoyar en la coordinación entre las dependencias estatales y otras entidades relacionadas para la ejecución de proyectos de inversión a efecto de promover la reactivación ferroviaria.
Asimismo, el coordinador del comité será el ministro de Comunicaciones, quien tendrá una sesión ordinaria cada tres meses y sesiones extraordinarias a requerimiento de sus integrantes.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció este domingo que el proyecto ya está en marcha.