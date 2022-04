Wali, el francotirador más temido, reapareció y revela cómo ha sido la guerra

El francotirador canadiense Wali se encuentra en combate en Ucrania en apoyo contra la invasión rusa, hace poco reapareció y describió cómo esta la situación en esta guerra.

Según informes rusos, Wali, el especialista canadiense más temido había sido aniquilado, sin embargo apareció y ahora tiene información de lo que ocurre en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia que reveló en un comunicado..

Wali dijo que el ejército ruso no irá tras él, pues tiene objetivos más importantes que cumplir: “Es una posibilidad, aunque me parece que tienen objetivos más prioritarios. No creo que pongan tanta energía en mí”, afirmó. También explicó que aún no ha apretado el gatillo, aunque estuvo a punto de hacerlo.

“Lamento si no es lo que quieren oír pero tengo que decir la verdad: no he disparado aunque he podido, no quería matar inocentes. Fue mi decisión, tal vez ha sido equivocada pero es así, eso sí, cuando he visto que eran rusos, avisaba a los ucranianos y ellos bombardeaban allí”, se lee en el texto.

Otro de los puntos que resaltó fueron los “crímenes de guerra” que está cometiendo en ejército ruso añadiendo que “están actuando como bestias” y respecto al conflicto cerró: “Vamos a ganar”.