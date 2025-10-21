"Warner Bros." está a la venta, estas son las jugosas ofertas

-

Warner Bros. Discovery, una de las mayores y conocidas empresas de la industria del cine, acaba de anunciar de manera oficial que está a la venta.

El grupo confirmó que debido a que ha recibido ofertas no solicitadas de otras compañías, estudiará su venta.

Foto: Oficial.

"Mientras Warner Bros. Discovery sigue avanzando en la separación previamente anunciada de Warner Bros. y Discovery Global, su Consejo de Administración ha anunciado hoy que ha iniciado una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas, a la luz del interés no solicitado que la Compañía ha recibido de múltiples partes tanto por la totalidad de la empresa como por Warner Bros", se lee en un comunicado.

Recientemente se confirmó que Warner Bros. y Discovery Global se separarían definitivamente en 2026, por ello inició la lluvia de nuevas ofertas que abre nuevas alternativas a la compañía.

"El Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery evaluará una amplia gama de opciones estratégicas. Estas incluirán continuar avanzando en la separación prevista de la compañía hasta su finalización a mediados de 2026, una transacción para la totalidad de la empresa o transacciones separadas para sus negocios Warner Bros. y/o Discovery Global", se lee.

"No hay una fecha límite ni un calendario definitivo para completar el proceso de revisión de las alternativas estratégicas. Aparte de la operación de separación que ya está en marcha, no hay garantía de que este proceso dé lugar a que la empresa lleve a cabo una transacción u otro resultado", explicaron.Debido a esto la compañía subió un 10% en la bolsa.

¿Quienes desean comprar Warner Bros.?

Paramount fue una de las interesadas sin embargo la oferta fue rechazada. También está CNBC, Comcast y Netflix.



