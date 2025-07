Wendy de la Roca retrata historias de mujeres en Metanoia

-

Wendy De la Roca presenta las historias reunidas en Metanoia y busca honrar la memoria de mujeres agredidas

Como sobreviviente de la violencia doméstica, la escritora Wendy De la Roca se propuso reunir las historias que pasan inadvertidas puertas adentro, en su libro Metanoia.

Busca que el lector aprenda a detectar las señales de auxilio emitidas por las víctimas y darles esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.

¿Qué la motivó a escribir este libro?

Es un libro muy íntimo porque cuenta mi historia como sobreviviente de violencia doméstica y es un tema del que cuesta hablar, sobre todo, porque da vergüenza. Comparto lo que me pasó y las vivencias de algunas mujeres. Busco darle voz a quienes no han tenido voz y honrar la memoria de las que ya no están.

La autora da voz a relatos contados por niñas, jóvenes y adultas. (Foto: Cortesía Wendy de la Roca)

¿Cuánto tiempo le tomó reunir las historias?

Yo diría que unos tres años. Ahora que vuelvo a leer el primer borrador del libro, siento que me hizo falta contar más historias. Todos los días escucho relatos de mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, incluso sin darse cuenta.

¿Cómo puede lograrse una nueva vida tras sobrevivir al dolor?

Muchas de estas mujeres, y yo también, terminamos una relación de abuso con la autoestima por los suelos. Pero se debe hacer antes de que sea demasiado tarde, buscando lo que nos gusta hacer, lo que nos haga felices. Muy importante: hay que buscar ayuda, contarlo, tener un grupo de apoyo.

¿Es posible "dejar el mundo un poquito más lindo"?

Para mí lo más importante no es solamente dejar atrás todo eso que nos hace daño, sino transformarlo. Y si soñamos en grande, que logremos tener un mejor y más efectivo sistema de justicia penal, que las instituciones protejan a las víctimas sin revictimizarlas.