Carmen García: talento en el saxofón desde San Pedro La Laguna

-

La saxofonista Carmen García, de San Pedro La Laguna, brilla como solista y ejemplo de talento femenino en la música nacional.

Carmen Priscila García, originaria de San Pedro La Laguna, se ha convertido en un orgullo sololateco gracias a su talento como saxofonista.

Desde niña soñó con dedicarse a la música, un anhelo que con disciplina, estudio y pasión convirtió en realidad, abriéndose camino en un ámbito donde ha roto estereotipos al destacar como solista y ser la única mujer en diversos grupos instrumentales.

La música corre por la sangre de esta talentosa artista originaria de San Pedro La Laguna. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Trayectoria

Inició su camino musical a los ocho años con la pandereta, pero fue en la Escuela Superior de Formación Artística de Quetzaltenango donde descubrió su vocación por el saxofón, instrumento en el que hoy se especializa en todas sus versiones, desde soprano hasta tenor. Además, domina la marimba, el piano, la flauta y la guitarra, cualidad que reafirma su versatilidad.

Su amor por los instrumentos de viento la llevó a integrar un grupo instrumental, donde sobresalió como la única mujer. Sin embargo, su mayor proyección la ha alcanzado como saxofonista solista, en ocasiones compartiendo escenario con su hermano.

En ocasiones, ha compartido el escenario con su hermano, con quien tiene una academia musical. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Juntos fundaron la Academia Musical El Arpa y El Shofar en San Pedro La Laguna. Además, imparte clases en la escuela de educación especial Somos el Hijo del Lago.

Su talento ha trascendido con presentaciones en escenarios de La Antigua Guatemala, Santa María de Jesús, Patulul, Monjas, la capital, Quetzaltenango y distintos municipios de Sololá. Ha participado en eventos sociales, religiosos y pedagógicos, mostrando cómo el arte puede enriquecer la vida comunitaria.

Promete seguir proyectando su arte dentro y fuera de las fronteras del país. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Influencias

Entre sus referentes menciona a Juan Colop, Artística Sicay y Beny Colop, con quienes sueña compartir escenario algún día. Mientras tanto, ya ha coincidido con músicos internacionales en distintos recitales, consolidando así su crecimiento profesional.