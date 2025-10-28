Wingo aterriza en Guatemala marcando el inicio de operaciones en el país

La aerolínea Wingo realizó su vuelo piloto en Guatemala, antes de iniciar oficialmente sus operaciones en el país. Esta nueva conexión aérea fortalecerá la conectividad regional, impulsando el turismo y el comercio.
Durante la tarde del lunes arribó al Aeropuerto Internacional La Aurora el vuelo piloto de la aerolínea Wingo, previo al inicio oficial de sus operaciones en Guatemala el próximo miércoles 29 de octubre.
"Este paso marca el comienzo de una nueva conexión aérea que fortalecerá el turismo, el comercio y la conectividad de Guatemala con la región", afirma la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La nueva ruta de Wingo conectará a la Ciudad de Guatemala con Bogotá, Colombia, ofreciendo tres frecuencias semanales. La aerolínea, con el modelo de bajo costo, busca inyectar competitividad a los precios del transporte aéreo en la región.
El inicio de operaciones en la ruta Bogotá-Guatemala, que tendrá frecuencias los lunes, miércoles y viernes, fue impulsado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Se espera que la oferta aérea impulse el turismo bilateral y el comercio.