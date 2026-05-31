Women Executive Forum reúne a líderes de toda la región

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El Women Executive Forum Guatemala 2026 reunió a más de 300 mujeres líderes, ejecutivas y tomadoras de decisión de distintos sectores económicos para analizar tendencias, tecnología y estrategias que marcarán el rumbo de las organizaciones en los próximos años.

Bajo el tema "Conectando con el futuro", la quinta edición del foro se convirtió en un espacio para el intercambio de conocimientos, la construcción de alianzas y la discusión sobre el papel de la innovación y la transformación digital en el entorno empresarial.

La actividad fue liderada por Claudia Cifuentes, fundadora de Acción Mujer+ y directora de ESI School of Management, quien destacó la importancia de que más mujeres participen en la definición de estrategias relacionadas con tecnología, negocios y desarrollo económico.

“ El foro es un espacio diseñado para consolidar propuestas y tejer redes de valor entre industrias. Al situar la tecnología y la innovación en el núcleo de nuestra estrategia, elevamos el rol de las mujeres en el entorno empresarial. ” Claudia Cifuentes , fundadora de Acción Mujer+.

Empresas y organizaciones reciben reconocimiento

Durante el encuentro también se entregaron reconocimientos a organizaciones que impulsan iniciativas vinculadas al liderazgo, la inclusión y el desarrollo de oportunidades para las mujeres.

Entre las entidades reconocidas estuvieron:

BAC, a través de su programa Mujeres BAC, por las iniciativas dirigidas al crecimiento de empresas lideradas por mujeres.

Microsoft, por sus programas enfocados en la adopción de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Femiciencia LATAM, por sus acciones orientadas a promover la participación de mujeres en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Una agenda centrada en conocimiento y experiencias

La agenda incluyó conferencias y paneles con representantes de empresas y organizaciones de distintos sectores.

Entre las participantes estuvieron Michelle Vides, directora regional de Marketing y Branding de McDonald's Mesoamérica; María José Casafont, CEO de FRT LATAM; Esthefany Moscoso, directora de Programas LATAM en Bridge for Millions; Susy Le Sage, directora de Servicios Compartidos en Integro; Cinthya Samayoa, gerente de Banca Mujer en BAC; Mariana Zavattieri, fundadora y CEO de UP Relaciones Públicas; y Gabriela Arias, gerente Legal y de Asuntos Corporativos del Sistema de Embotelladores Coca-Cola, entre otras.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Los temas abordados incluyeron liderazgo corporativo, transformación digital, innovación, comunicación, inclusión financiera, emprendimiento y el desarrollo de talento para responder a los desafíos actuales de las organizaciones.

Al cierre de la jornada, las participantes intercambiaron experiencias y establecieron conexiones profesionales orientadas a impulsar proyectos y oportunidades de colaboración en distintos sectores.

Para conocer más sobre las iniciativas y próximos encuentros de Acción Mujer+, la organización invita a consultar sus canales oficiales.