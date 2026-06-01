Conductora sale expulsada tras chocar contra un auto (video)

La joven terminó en el asfalto debido al fuerte impacto.
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La conductora de una motocicleta sufrió un grave accidente luego de ser arrollada por un auto.
El accidente ocurrió en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
De acuerdo a una cámara de seguridad, la joven quiso incorporarse a la carretera, tras varios segundos esperando, se dejó ir cuando apareció una camioneta blanca.
El conductor del auto trató de esquivarla, pero terminó impactando con la moto.
La víctima salió expulsada del vehículo, mientras otras dos mujeres que estaban paradas a la orilla, estuvieron a punto de ser arrolladas.
Mira aquí el video:
Todos los que iban en el auto se bajaron para auxiliar a la motorista.
Minutos después, llegaron los socorristas y la trasladaron a un centro asistencial.