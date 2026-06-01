¡Le amputó un dedo! Conductor es atacado por perro herido al intentar auxiliarlo

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El conductor se acercó al perro para quitarlo de la carretera, cuando fue agredido.

Un gesto de solidaridad en la carretera terminó en una emergencia médica de gravedad durante esta jornada, cuando un conductor fue atacado por un canino al intentar retirarlo de la cinta asfáltica en el kilómetro 117 de la ruta Interamericana.

Según los hechos reportados, el perro había sido atropellado previamente por un vehículo que no detuvo su marcha para asistir al animal. Minutos más tarde, el conductor de un tráiler se estacionó con el objetivo de retirar al can del camino para evitar un nuevo percance vial.

Sin embargo, al momento de ser manipulado, el animal que aún se encontraba con vida, reaccionó de manera agresiva debido al dolor y estrés causados por el atropellamiento, lanzando un ataque contra el conductor.

(Foto: Pedro Sicajau)

Tras el ataque, elementos de los Bomberos Voluntarios de Chupol se desplazaron al lugar para brindar atención prehospitalaria. El conductor sufrió lesiones de severidad en una de sus manos, incluyendo la amputación de uno de sus dedos.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Nacional de Sololá para recibir atención médica especializada.

(Foto: Pedro Sicajau)

Ante este lamentable suceso, las autoridades hicieron un llamado a la población para que extreme precauciones al intentar auxiliar a animales en situaciones de emergencia.

"El dolor y el estrés pueden hacer que los animales reaccionen de manera impredecible. Se recomienda evaluar la situación y priorizar la seguridad personal ante cualquier intento de rescate directo", señalaron los socorristas tras finalizar la asistencia.