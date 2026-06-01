¡Alerta! Reportan tres bloqueos en Santa Elena Barillas

Desde las primeras horas de este lunes 1 de junio, se reportaron bloqueos en Villa Canales debido a manifestantes que exigen el ajuste en los precios del pasaje.

Provial indicó que a esta hora de la mañana son tres puntos los que permanecen cerrados en Santa Elena Barillas.

El primer punto corresponde al kilómetro 37 de esta ruta departamental en dirección de la ciudad hacia Santa Elena Barillas.

Se reportó un segundo cierre vial en el kilómetro 38 en dirección del Jocotillo hacia Santa Elena Barillas y un tercer cierre en el kilómetro 38.5 en dirección de Amatitlán a Santa Elena Barillas.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación y buscar rutas alternas.

Estos son los puntos bloqueados reportados por Provial. (Foto: Provial)