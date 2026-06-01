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¡Alerta! Reportan tres bloqueos en Santa Elena Barillas

  • Por Reychel Méndez
01 de junio de 2026, 08:55
Aglomeraciones de personas permanecen obstaculizando el paso vehicular. (Foto: Captura de video)

Aglomeraciones de personas permanecen obstaculizando el paso vehicular. (Foto: Captura de video)

Tres puntos de Santa Elena Barillas permanecen bloqueados desde las primeras horas de este lunes.

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Desde las primeras horas de este lunes 1 de junio, se reportaron bloqueos en Villa Canales debido a manifestantes que exigen el ajuste en los precios del pasaje. 

Provial indicó que a esta hora de la mañana son tres puntos los que permanecen cerrados en Santa Elena Barillas. 

Los puntos bloqueados

El primer punto corresponde al kilómetro 37 de esta ruta departamental en dirección de la ciudad hacia Santa Elena Barillas.

Se reportó un segundo cierre vial en el kilómetro 38 en dirección del Jocotillo hacia Santa Elena Barillas y un tercer cierre en el kilómetro 38.5 en dirección de Amatitlán a Santa Elena Barillas. 

Las autoridades recomiendan salir con anticipación y buscar rutas alternas.

Estos son los puntos bloqueados reportados por Provial. (Foto: Provial)
Estos son los puntos bloqueados reportados por Provial. (Foto: Provial)

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