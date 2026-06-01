Cerca de 900 detenidos en Francia en las celebraciones del triunfo del PSG

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Este año se registraron un 45% más de capturas que el año pasado.

El pasado sábado 30 de mayo, el equipo se alzó en Budapest por segunda vez consecutiva con este título europeo, pero las celebraciones estuvieron marcadas de nuevo por incidentes violentos en París y en toda Francia.

Los incidentes ocurridos en Francia tras el triunfo del club de fútbol Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones dejaron cerca de 900 personas detenidas, indicaron este lunes las autoridades, en plena polémica política sobre los altercados.

Miles de aficionados habrían llegado a París para la celebración del triunfo del PSG. (Foto: AFP)

"Ha habido más de 890 detenciones, un 45% más que el año pasado", explicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. En 2025, tras la primera victoria del equipo, se registró la detención de 592 personas en incidentes violentos, entre ellas 491 en París.

Nuñez agregó que 178 policías y gendarmes resultaron heridos durante estos incidentes, además que se registraron algunas agresiones sistemáticas y lanzamientos de proyectiles. Incluso, una persona de aproximadamente veinte años falleció tras chocar con su moto de cross contra unos bloques de cemento situados en la ronda de circunvalación de París.

La celebración se llevó a cabo el pasado sábado. (Foto: AFP)

Presidente de Francia se pronuncia

Al recibir al equipo campeón, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el domingo los incidentes violentos y prometió que las autoridades serían "intratables" con los detenidos: "Eso no es fútbol, ​​eso no es deporte, eso no es lo que nos gusta".

Asimismo, el prefecto de policía de París indicó: "Yo no soy responsable de estos jóvenes que vienen a destrozar" ya los que "hay que distinguir" de los "cientos de miles de personas que han venido a divertirse".

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció que la "justicia será intratable" y que sus servicios pedirán que, en el caso de los policías alcanzados por una "bomba agrícola", se juzgue a sus autores por "tentiva de homicidio voluntario contra las fuerzas del orden".

Tensión en París tras la conquista de la Champions por parte del PSG. Se registran enfrentamientos cerca de la Torre Eiffel en medio de las celebraciones por el título europeo. Las fuerzas de seguridad intentan contener los disturbios. pic.twitter.com/MYERpofUvT — Azucena Uresti (@azucenau) May 31, 2026

*Con información de AFP