El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, sorprendió a miles de espectadores de la WrestleMania 37, demostrando habilidades en el cuadrilátero, que nadie habría imaginado.

__________

__________

"Bad Bunny" hizo equipo con el luchador Damian Priest para medirse contra The Miz y John Morrison. El puertorriqueño y Priest consiguieron la victoria.

El cantante hizo una espectacular entrada al ring, a bordo del tráiler que usó en la portada del álbum "El Último Tour del Mundo", cargado de luces y efectos electrizantes.

Bad Bunny certainly knows how to make an entrance pic.twitter.com/ydshziRCjg — felix 24 (@WorldofQuotes10) April 11, 2021

Pero, eso no fue lo único que llamó la atención de los espectadores. Bad Bunny se lució en el show, aplicando sorprendentes llaves y hasta lanzándose por encima del cuadrilátero.

BUNNY DESTROYER!! #WrestleMania @sanbenito pic.twitter.com/Ot1EE2tSuO — WWE (@WWE) April 11, 2021

Mamma con bad bunny https://t.co/fTRB9vz3lU — Alex mir (@Alexmir2494) April 11, 2021

BAD BUNNY WWE WRESTLEMANIA HIGHLIGHTS pic.twitter.com/2XxBlU0V0v — Alic (@AlicJ07) April 11, 2021

El artista ejecutó un "Canadian Distroyer" sobre John Morrison, lo que le ganó la ovación de los 25 mil asistentes en el evento, así como la incredulidad de su enemigo y hasta el asombro de su compañero de equipo, Damian Priest.​