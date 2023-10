"X" comienza a cobrar por algunas funciones básicas

-

La red social "X" cobrará por algunos servicios básicos en su plataforma.

La red social X, antes conocida como Twitter, anunció el martes 17 de octubre que ha empezado a cobrar a los nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas por utilizar funciones básicas como la publicación de mensajes.

X, propiedad desde el año pasado del multimillonario Elon Musk, dijo en un comunicado que su nuevo método de suscripción debería "reforzar" los esfuerzos existentes para reducir el spam y la "manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots".

En virtud de la prueba, los nuevos usuarios en Filipinas y Nueva Zelanda tendrán que pagar a X entre 0.75 y 0.85 dólares, respectivamente, cada año, para acceder a funcionalidades básicas como publicar en el sitio.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This… — Support (@Support) October 17, 2023

Los que se nieguen a pagar la cuota nominal sólo tendrán acceso a una versión de "sólo lectura" de la plataforma, lo que les limitará a leer publicaciones, ver videos y seguir cuentas, según la empresa.

"Esto evaluará una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y los spammers en X, al tiempo que equilibra la accesibilidad de la plataforma con el pequeño importe de la cuota", añadió.

Los usuarios existentes en estos países no se verán afectados.

Musk ha realizado una serie de polémicos cambios en la gestión y los productos de la red social desde que adquirió Twitter el año pasado por 44,000 millones de dólares.

Hace poco propuso la idea de cobrar a todos los usuarios una tarifa simbólica por utilizar el sitio, en un intento de combatir las cuentas falsas, lo que suscitó duras críticas de usuarios de todo el mundo.