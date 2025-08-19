Versión Impresa
Xabi Alonso elogia a Mastantuono y advierte a Rodrygo

19 de agosto de 2025, 17:23
Real Madrid
El técnico español dejó ver que le tiene confianza al joven argentino, que llamó la atención de todo los aficionados por su gran proyección en River Plate. (Foto: Real Madrid)

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, elogió al argentino Franco Mastantuono, quien ingresó este martes al campo en el minuto 68 del encuentro frente a Osasuna, marcando así su debut oficial con los merengues.

A pesar de haber participado en apenas cuatro sesiones de entrenamiento, Alonso destacó que el joven le dejó una muy buena impresión. "Me gustó bastante. Sabía que podía contribuir. No había entrenado demasiado con nosotros, pero mostró mucho entusiasmo", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Refiriéndose a la falta de preparación de Mastantuono en comparación con el resto del plantel, Alonso añadió: "A veces, lo emocional pesa más que el trabajo táctico. Su impacto fue positivo, y eso es lo importante".

 

 

Advertencia

Además del argentino, los focos también dirigieron a Rodrygo Goes. El brasileño se quedó en el banquillo y no sumó minutos contra el Osasuna. Alonso habló al respecto y dejó una frase que pone en alerta al delantero.

"No ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente que ya queda atrás. Cuento con él, es sólo un partido, algo puntual. Si dentro de tres meses sigue con esos minutos, ya será otra cosa".

