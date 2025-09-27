“No hay que confiarse”, advierte Xabi Alonso antes de visitar al Atlético de Madrid

- De cara a su primer derbi madrileño en el banquillo blanco, Xabi Alonso envió un mensaje claro a sus jugadores: evitar la relajación y no caer en el exceso de confianza pese al arranque perfecto de temporada. Otras noticias: Real Madrid busca mantener su paso perfecto ante el Atlético en el derbi "No hay que confiarse ni pensar que solo por saltar al campo vas a ganar por el escudo o la plantilla que tengas", advirtió el técnico merengue, subrayando la necesidad de mantener la concentración en cada partido. ¡EL DERBI NOS ESPERA! pic.twitter.com/qCM2ro7lGw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2025 Alonso reconoció la evolución positiva de su equipo en las últimas jornadas, pero insistió en la importancia de sostener el nivel. "Debemos seguir en la misma línea, ser más flexibles e impredecibles", refirió. El Madrid no podrá contar con Rüdiger, Trent Alexander Arnold ni Mendy. Camavinga y Bellingham estarán a disposición del técnico. (Foto: Real Madrid) El entrenador no pasó por alto al conjunto rojiblanco, al que elogió a pesar de su irregular inicio liguero. Destacó que se trata de un rival competitivo, capaz de reinventarse cada temporada y con aspiraciones a todo. “ El partido va a ser complicado, apretado, nunca es fácil conseguir una victoria en el Metropolitano ” Xabi Alonso , técnico del Real Madrid Aunque evitó confirmar la alineación inicial, adelantó que podrá contar con Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, dos piezas clave que estarán disponibles para el choque en el Metropolitano.