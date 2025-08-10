Xava, vocalista de banda mexicana de rock "Coda", fue desahuciado

-

Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicana "Coda", fue desahuciado y compartió la noticia con sus seguidores en un desgarrador mensaje.

Desde hace algunos meses el cantante había compartido su batalla contra el cáncer, pues había asustado a sus fans por su extrema delgadez. En un post de Facebook Drago estremeció a muchos al confesar que sus doctores le informaron que ya no pueden hacer nada para salvarlo.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas", apuntó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Xava?

El famoso padece cáncer de estómago, una enfermedad que en ocasiones no se detecta hasta que sus síntomas son graves e incluso hasta que éste se ha propagado a otras partes del cuerpo, según la American Cancer Society. Es un crecimiento de células en la parte media del abdomen o en cualquier área que se encarga del proceso de los alimentos.

Acerca del grupo Coda

Su carrera fue vital en la década de los noventa como parte del movimiento tras la era del rock en español de la década de los ochenta. Tiene cuatro trabajos discográficos y un EP, logró tener éxitos musicales con canciones como "Aún", "Suelto el deseo", "Tócame", "Eternamente sin ti no sé continuar" y "Veinte para las doce".

