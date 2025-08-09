Las amenazas de muerte a Yanin Campos, participante fallecida de MasterChef México

-

Yanin Campos, participante de la cuarta temporada de MasterChef México falleció el lunes 4 de agosto de 2025 a los 38 años, un medio mexicano afirmó que previo a esto había recibido amenazas.

¿Cuál fue la causa de muerte de Yanin?

Campos fue víctima de un accidente automovilístico el sábado 2 de agosto en Chihuahua, en horas de la mañana, tras dos días en cuidados intensivos perdió la vida. Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Campos conducía una camioneta e impactó contra un vehículo que estaba estacionado en la vía.

Al ser trasladada al hospital Christus Muguerza del Parque fue internada en cuidados intensivos, sin embargo no logró recuperarse de las heridas.

La fiscalía de la ciudad inició una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente, aunque consideran el exceso de velocidad o una posible distracción al volante.

Amenazas previo a su muerte

Aunque no relacionan el accidente con este hecho, el medio TV Notas informó que la cocinera fue amenazada días antes. La concursante habría subido un video a Tik Tok donde hablaba de esto pero luego fue borrado. "Alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo... atrévete, me vale", se escucha. El evento no ha sido confirmado de manera oficial.

¿Quién era Yanin Campos?

Yanin Campos participó en la cuarta temporada del programa MasterChef México, un año después regresó a la edición especial MasterChef: La Revancha donde fue la octava eliminada, ocupando el lugar número 11 de la competencia. Era enfermera en su ciudad natal, Chihuahua, también era creadora de contenido en plataformas digitales para adultos.