Xela obliga al alargue en la semifinal centroamericana ante Real España (VIDEO)

El cuadro superchivo igualó sobre la hora y consiguió mandar la semifinal contra Real España de Honduras a tiempo extra.
Corría el minuto 90+6 cuando Juan Luis Cardona recibió un centro de Fredey Góndola y consiguió conectar de primera para colocar el 1-1 (2-2 en el global), justo en el sexto minuto de reposición, para obligar que la definición del primer semifinalista de la Copa Centroamericana se fuera al alargue.
Antes, al 51, Daniel Aparicio había adelantado a la máquina con un sobervio cabezazo en un córner que dejó sin posibilidad a Rubén Darío Silva.
El ganador de este encuentro se enfrentará al ganador entre Olimpia y Alajuelense (empataron 1-1 en la ida), que juegan mañana.