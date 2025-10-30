Versión Impresa
Xela obliga al alargue en la semifinal centroamericana ante Real España (VIDEO)

  • Con información de Edwin Augusto Pineda / colaborador
29 de octubre de 2025, 22:38
El festejo de Juancho tras conseguir el empate. (FOTO: Karla Santiago / colaboradora)

El cuadro superchivo igualó sobre la hora y consiguió mandar la semifinal contra Real España de Honduras a tiempo extra.

Corría el minuto 90+6 cuando Juan Luis Cardona recibió un centro de Fredey Góndola y consiguió conectar de primera para colocar el 1-1 (2-2 en el global), justo en el sexto minuto de reposición, para obligar que la definición del primer semifinalista de la Copa Centroamericana se fuera al alargue.

Antes, al 51, Daniel Aparicio había adelantado a la máquina con un sobervio cabezazo en un córner que dejó sin posibilidad a Rubén Darío Silva.

El ganador de este encuentro se enfrentará al ganador entre Olimpia y Alajuelense (empataron 1-1 en la ida), que juegan mañana.

