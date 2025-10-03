Xelajú se mete a semifinales de la Copa Centroamericana a pesar de caer en Panamá

-

Xelajú no quiso tomar el camino sencillo, sufrió de más al caer 2-1 en su visita al estadio Universitario para enfrentar a Sporting San Miguelito, pero lo logró eliminar y meterse en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Los chivos entraron un poco dormidos al encuentro y se fueron abajo en el marcador a penas al minuto 4. Yair Jaén mandó un centro pasado desde la izquierda y encontró a Ángel Valencia, quien al nada más controlar, sacó un derechazo que terminó en el fondo para el 1-0.

Rubén Darío Silva se vistió de héroe sobre el 27, cuando manoteó con lo justo un remate de Jaén, que llevaba dirección de arco.

Poco a poco los quetzaltecos tomaron más control del balón y estuvieron cerca de igualar las acciones. Primero en el 33, cuando Marcos de León le ganó de milagro un mano a mano a Yilton Díaz y, ya en la segunda mitad, cuando se lanzó para evitar que un tiro libre de Jesús López (58) terminara en el fondo.

El tiempo siguió corriendo y en los últimos minutos, Romario da Silva, que había ingresado desde el banquillo, tocó la pelota con la mano sobre el 85 y provocó una pena máxima. Al cobro llegó Jaén, tres más tarde, quien no falló, puso el 2-0 (2-2 en el global) y obligó a la prórroga.

Y cuando parecía que se resolvía todo en penales, Romario (119) ganó fondo por izquierda y puso un tiro-centro en el ángulo para sentenciar el 2-1 en contra, el 3-2 en el global y sellar el boleto a semis y a la Champions Cup.