Trionda: El balón oficial para la próxima Copa del Mundo de 2026

FIFA y Adidas dieron a conocer el balón con el que se jugará la próxima Copa del Mundo de 2026.

Trionda, ese fue el nombre que la FIFA y Adidas decidieron para la pelota oficial del Mundial de United 2026, que llega con un diseño muy colorido, inspirado en los tres países coanfitriones del certamen: Canadá, México y Estados Unidos.

El nombre, junto con otras características "extraordinarias e innovadoras" de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez en la hisotria, serán tres países los que albergarán el torneo más grande de selecciones.

"Ya tenemos el precioso balón para la Copa del Mundo. Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. El diseño encarna la unidad y pasión de los tres anfitriones. Ya estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar", expresó Gianni Infantino, presidente del ente rector de futbol.

La pelota presenta un patrón rojo, uno verde y otro azul, cada uno correspondiente a su respectivo país anfitrión, mientras que el diseño, de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre, ayudan a que el mismo sea estable bajo cualquier tipo de clima.

Además, el esférico está equipado con tecnología que incluye, entre otras cosas, un sensor de movimiento de última generación, que proporciona información y datos en tiempo real para el VAR, que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones.

Sin duda alguna, este balón, que empezará a dar vuelta por todo el mundo para que todos puedan apreciarlo antes de que ruede por primera vez en junio de 2026 en el estadio Azteca, será uno de los más populares en los próximos meses.