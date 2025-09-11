¡Alegría desbordante! Xelafer celebra con la música inolvidable de Fidel Funes

-

Fidel Funes y su Marimba Orquesta deslumbraron en Xelafer con un gran concierto donde quetzaltecos disfrutaron en el parque Benito Juárez

La alegría y la tradición se hicieron sentir en el Parque Benito Juárez con la presentación de Fidel Funes y su Marimba Orquesta, uno de los eventos más esperados dentro de las actividades de la 141 Feria Centroamericana de la Independencia, Xelafer.

El reconocido conjunto marimbístivo reunió a cientos de vecinos que corearon y bailaron al ritmo de sus temas más emblemáticos, en un concierto que fusionó la esencia de la música guatemalteca con el entusiasmo de las celebraciones patrias.

"Coco" Funes, vocalista e hijo de Fidel Funes, puso a cantar a todos los asistentes. (Foto: Cortesía Fidel Funes)

Durante más de dos horas, el público disfrutó de clásicos que evocan identidad y orgullo nacional, mientras familias completas aprovecharon la velada para compartir en un ambiente seguro y festivo.

A pesar de la lluvia los vecinos llegaron al concierto. (Foto: Cortesía Fidel Funes)

Autoridades locales destacaron la importancia de incluir espectáculos de talla internacional en la agenda de Xelafer, resaltando que estos contribuyen a fortalecer la cultura y brindar entretenimiento de calidad a la población.

El conjunto se lució con su presentación. (Foto: Cortesía Fidel Funes)

Otras actividades

Viernes 12 de septiembre

Marimba Autóctona

Hora: 3:00 p. m.

Parque Benito Juárez

Grupo Rana y La Tropa

Hora: 6:00 p. m.

Parque central

Domingo 14 de septiembre

Marimba Autóctona

Hora: 1:00 p. m.

Municipalidad

FM de Zacapa

Hora: 8:00 p. m.

Parque central

Viernes 19 de septiembre

Alux Nahual

Hora: 8:00 p. m.

Parque central