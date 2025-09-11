¡Alegría desbordante! Xelafer celebra con la música inolvidable de Fidel Funes

Fidel Funes y su Marimba Orquesta deslumbraron en Xelafer con un gran concierto donde quetzaltecos disfrutaron en el parque Benito Juárez
La alegría y la tradición se hicieron sentir en el Parque Benito Juárez con la presentación de Fidel Funes y su Marimba Orquesta, uno de los eventos más esperados dentro de las actividades de la 141 Feria Centroamericana de la Independencia, Xelafer.
El reconocido conjunto marimbístivo reunió a cientos de vecinos que corearon y bailaron al ritmo de sus temas más emblemáticos, en un concierto que fusionó la esencia de la música guatemalteca con el entusiasmo de las celebraciones patrias.
Durante más de dos horas, el público disfrutó de clásicos que evocan identidad y orgullo nacional, mientras familias completas aprovecharon la velada para compartir en un ambiente seguro y festivo.
Autoridades locales destacaron la importancia de incluir espectáculos de talla internacional en la agenda de Xelafer, resaltando que estos contribuyen a fortalecer la cultura y brindar entretenimiento de calidad a la población.
Otras actividades
- Viernes 12 de septiembre
Marimba Autóctona
Hora: 3:00 p. m.
Parque Benito Juárez
Grupo Rana y La Tropa
Hora: 6:00 p. m.
Parque central
- Domingo 14 de septiembre
Marimba Autóctona
Hora: 1:00 p. m.
Municipalidad
FM de Zacapa
Hora: 8:00 p. m.
Parque central
- Viernes 19 de septiembre
Alux Nahual
Hora: 8:00 p. m.
Parque central