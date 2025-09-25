Xela da el primer golpe y saca ventaja en su llave de cuartos ante San Miguelito

-

En dos jugadas a balón parado, Xelajú, el único sobreviviente de Guatemala, encontró premio y derrotó en el estadio Cementos Progreso (2-0) al Sporting San Miguelito de Panamá, para poner pie y medio en las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

OTRAS NOTICIAS: Luis Morán se mostró ilusionado con su regreso a una convocatoria de Selección

El recinto de la zona 6, le sigue sentando bien al equipo altense, que no mostró un futbol brillante, pero sí una mejor propuesta ofensiva, aunque perdonó de entrada porque ni bien a los 54 segundos, Pedro Báez remató a la humanidad del portero Marcos de León.

Los chivos, a los que les faltaba contundencia en sus idas al frente, tuvieron que lidiar con los descaros de los canaleros, encomendados a un Joseph Cox, aguerrido en ataque, que no supo atinar en una y en la otra encontró bien ubicado al guardameta uruguayo Rubén Silva.

¡Ruíz rompe el empate con un remate de cabeza! pic.twitter.com/D5Ioqe3qm4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 25, 2025

El mayor susto para el elenco de Amarini Villatoro fue tras la pausa. Ángel Valencia levantó centro y el cabezazo a quemarropa de Alexis Cedeño fue rechazado por Widvin Tebalán justo sobre la línea. Cada vez que llegaba el Sporting ponía en qué pensar a la defensa.

La intención de generar un buen futbol por el rebaño pasaba por los botines de Jesús "Chucho" López, tirándose uno que otro regate y surtiendo de pelotas a sus compañeros. Así, en el 56, asistió a Elmer Cardoza, cuyo cabezazo casi baña a de León, quien todavía alcanzó a desviar al córner.

¡Derrikson Quirós pone el 2-0 para Xelajú MC! pic.twitter.com/zFqaFTcKwy — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 25, 2025

Si no sale de una forma, había que probar de otra: la táctica fija. "Chucho" fue el artífice de poner los balones donde tenía que ser, pero también había que sacar a relucir la eficacia y los quetzaltecos, literalmente, le metieron cabeza para liquidar el duelo en la última media hora.

Primero fue en un saque de esquina, Báez no llegó, sí Kevin Ruiz para peinar y alojar la pelota en el palo más lejano (65) y después en un tiro libre, el recién ingresado Derrikson Quirós, se anticipó a la defensa y ante la dudosa salida del portero convirtió el segundo (80), para sentenciar e irse a la vuelta, en territorio canalero, con la ventaja en el marcador.