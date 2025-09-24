Luis Morán se mostró ilusionado con su regreso a una convocatoria de Selección

-

El guardameta Luis Morán, quien volvió a Selección Nacional en esta convocatoria de cara a la fecha FIFA de octubre, aseguró sentirse ilusionado por estar nuevamente bajo las órdenes de Luis Fernando Tena, esperando por cualquier oportunidad.

"Agradecido por estar nuevamente en Selección y contento de ser parte del grupo. Uno siempre trabaja para ver que su nombre aparezca en la nómina, así que estoy ilusionado y comprometido con los compañeros de sacar esto adelante", aseguró el guardameta.

Morán confesó que "somos tres porteros de los que cualquiera puede jugar, así que lo que me toca es trabajar para que el técnico la tenga difícil a la hora de tomar la decisión".

"Sabemos que tenemos que sumar sí o sí en los dos partidos para cerrar de buena manera en casa en noviembre. No podemos confiarnos, pero ahora mismo ninguna de las cuatro selecciones es favorita, por lo que hay que estar centrados, porque son los detalles los que pueden llegar a marcar gran diferencia", explicó.

El arquero de Antigua también aprovechó para comentar que "es un proceso largo, al que se le ha dado tiempo para trabajar y sabemos de lo que somos capaces. Vamos con la idea de volver a casa con los seis puntos, que sería lo ideal".