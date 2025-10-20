Xelajú viaja a Honduras enfocado en tomar ventaja en semifinales

-

Con la menta puesta en el Real España, Xelajú MC viajó este lunes por la noche a suelo hondureño para disputar el miércoles (8:00 p.m.) la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

El conjunto superchivo está motivado para encarar este partido ante un rival que ya conoce por los últimos enfrentamientos que ha tenido en nuestro país. Real España enfrentó en fase de grupos a Municipal y vino a sufrir, pero ahora le tocará una llave de ida y vuelta ante un Xelajú que viene con buena racha.

Los dirigidos de Amarini Villatoro viajaron con su plantel completo y esperan tener el descanso necesario por el viaje para estar listos el martes en el último entreno antes del juego. Jorge Aparicio, Jesús López, Kevin Kuiz, Romario Da Silva y Pedro Báez fueron los más buscados por los aficionados en el aeropuerto La Aurora.

Xelajú espera traerse un buen resultado a casa para el juego de vuelta. En la serie anterior, ante San Miguelito, no le fue bien en Panamá. Cayó 2-1, pero el marcador en la ida le dio la clasificación. El objetivo será tratar de sacar diferencia y sellar el pase a la final el próximo miércoles 29 en el Cementos Progreso.