Van por las semis: Xelajú visita a Sporting San Miguelito con ventaja en el global

-

Con el global a su favor, Xelajú sale este jueves en el Estadio Universitario a buscar su boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana, visitando a un Sporting San Miguelito que sueña con una remontada épica.

Los chivos hicieron la tarea la semana pasada en el Cementos Progreso, al vencer 2-0 al conjunto canalero, que ahora no tiene margen de error si quiere dar una sorpresa ante un equipo de Amarini Villatoro que sabe que puede manejar el encuentro a su antojo y que lleva las de ganar.

El cuadro altense llega después de una semana perfecta, en la que derrotó a Comunicaciones y Malacateco en el plano local (ambos 3-0), además del triunfo ya mencionado contra su rival de turno. Ahora, quiere cerrar con broche de oro, al asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo internacional.

Para Xela no es ni siquiera necesario ganar para mantenerse en carrera por el título, pues el empate los impulsaría a la siguiente fase e incluso una derrota por la mínima diferencia también los metería en semifinales.

Claro está que los de Amarini tratarán de salir a buscar nuevamente el resultado, pues un gol prácticamente acabaría con cualquier aspiración panameña. Cabe destacar que, de avanzar, no solo sigue peleando por este trofeo, sino que accedería automáticamente a la Champions Cup.