¡Cambios en los cremas! Sale Roberto Hernández y regresa Iván Sopegno

01 de octubre de 2025, 13:05
El DT argentino vuelve después de su última etapa en 2024, cuando apenas dirigió 7 partidos. Sustituye al mexicano, que no logró los objetivos. (Foto: AFP)

Lo inevitable se consumó. Comunicaciones confirmó este miércoles los cambios en el banquillo del primer equipo, donde destaca la destitución de Roberto Hernández y el regreso del técnico más ganador de la historia del club, Iván Franco Sopegno.

La institución blanca emitió este miércoles un comunicado confirmado la decisión de darle las gracias al entrenador mexicano, que recién se incorporó apenas en julio pasado para dirigir en el Apertura 2025.

"A partir del día de hoy, el profesor Roberto Hernández Ayala deja de formar parte de la institución como director técnico del primer equipo. Agradecemos su compromiso y entrega en estos meses, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", dice el texto.

 

 

Tras la salida de Hernández, el club decidió darle de nuevo la confianza a un viejo conocido. Iván Franco Sopegno regresa en su séptima etapa en la institución, donde ha logrado levantar cinco títulos de Liga Guate Banrural.

"Por lo anterior mencionado, el profesor Iván Franco Sopegno asumirá la dirección técnica del plantel mayor en esta etapa, quien es ampliamente reconocido en el ámbito del futbol nacional, siendo uno de los entrenadores más ganadores en la historia de Comunicaciones", indica el texto.

Ya con el DT argentino al mando, los cremas jugarán este sábado 4 de octubre de local ante el Deportivo Mixco. Será la primera gran prueba del nuevo proyecto.

