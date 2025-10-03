Xelajú ya sabe cuándo jugará las semis de la Copa Centroamericana ante Real España

-

Xelajú ya sabe cuándo se medirá al Real España en las semifinales de la Copa Centroamericana, para buscar un lugar en la gran final.

Concacaf anunció de manera oficial los días en los que se disputarán las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en donde Xelajú medirá fuerzas con el Real España, en búsqueda de meterse a la gran final del torneo internacional.

Gracias a su buen desempeño durante la fase de grupos, los chivos tendrán la oportunidad de cerrar esta serie en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, que ha sido su casa en esta participación.

El duelo de ida frente a los hondureños será el miércoles 22 de octubre. El cuadro dirigido por Amarini Villatoro deberá visitar el siempre difícil estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, para tratar de sacar ventaja en la llave.

Por su parte, la vuelta, en la capital guatemalteca, se jugará una semana más tarde, el miércoles 29, y será en el césped artificial en donde se conocerá si los quetzaltecos podrán pelear por el título, mismo que permite saltarse la ronda previa y meterse directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

"Tenemos que ir paso a paso. Sabemos que el Real España va a ser un equipo bastante complicado, pero ya demostramos que vamos a dejar todo en la cancha y que podemos pelearle a cualquiera", expresó Jesús "Chucho" López tras el pase contra Sporting San Miguelito.