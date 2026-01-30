Versión Impresa
Xiaomi lanza en Guatemala la serie REDMI Note 15

  • Por Redacción comercial
30 de enero de 2026, 10:00
(Fotografía: Roger Ochoa/ Soy502)

Xiaomi anunció en Guatemala el lanzamiento de la serie REDMI Note 15, integrada por cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15. La nueva generación incorpora mejoras en resistencia física, autonomía, protección contra polvo y agua, así como avances en fotografía, rendimiento y experiencia de usuario.

Uno de los principales ejes de esta serie es la durabilidad REDMI Titán, integrada en todos los dispositivos. Los equipos fueron pensados para el uso diario, incluyendo caídas, salpicaduras y jornadas prolongadas. Los modelos REDMI Note 15 Pro+ 5G y Pro 5G cuentan con estructura reforzada, resistencia certificada y una batería de silicio-carbono de 6,500 mAh con carga rápida de 100W. Además, el sistema Xiaomi Surge permite conservar más del 80% de la capacidad de la batería tras seis años de uso normal.

La Serie REDMI Note 15, y en especial el REDMI Note 15 Pro+ 5G, representan lo mejor de nuestra visión: un teléfono diseñado para usuarios reales, con necesidades reales.
Shanti Recinos
, Marketing Communications Manager de Xiaomi Centroamérica & Caribe.

El REDMI Note 15 5G incorpora una batería SiC de 5,520 mAh, mientras que el REDMI Note 15 integra una de 6,000 mAh. Toda la serie permite carga inversa, una función pensada para el uso cotidiano.

En cuanto a estructura, los modelos Pro incluyen marco reforzado, placas multicapa y Gorilla Glass Victus 2, con resistencia a caídas de hasta 2.5 metros. El REDMI Note 15 Pro+ 5G añade una tapa de fibra de vidrio diseñada para absorber impactos. El resto de los modelos también superó pruebas de golpes y caídas orientadas al uso diario.

Fotografía con sensores de alta resolución e inteligencia artificial

La serie REDMI Note 15 incorpora mejoras en fotografía mediante sensores de alta resolución y herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Los REDMI Note 15 Pro+ 5G y Pro 5G integran una cámara principal de 200 megapíxeles, basada en un sensor HPE de 1/1.4", con zoom óptico de 2× y 4× y sistema DAG HDR de triple distancia focal. Estos modelos permiten trabajar con hasta cinco distancias focales, desde 23 mm hasta 92 mm.

(Fotografía: Roger Ochoa/ Soy502)
Toda la serie incluye funciones de captura y edición con IA, como retratos, tomas en movimiento y edición directa para redes sociales.

Los modelos Pro integran un asistente creativo con IA, mientras que el resto de la gama ofrece herramientas como eliminación de reflejos y ajustes automáticos.

Rendimiento, conectividad y experiencia multimedia

El REDMI Note 15 Pro+ 5G incorpora el procesador Snapdragon 7s Gen 4 y el sistema de enfriamiento Xiaomi IceLoop, diseñado para mantener el rendimiento bajo uso continuo. El resto de los modelos integra procesadores Snapdragon o MediaTek, con mejoras en eficiencia energética.

Estamos emocionados de seguir construyendo un futuro donde la tecnología empodere a las personas de forma real.
Li Zonghan
, Country Manager de Xiaomi Centroamérica.

REDMI Buds 8 Lite amplían el ecosistema

Como parte del lanzamiento, Xiaomi presentó en Guatemala los REDMI Buds 8 Lite, disponibles en negro, blanco y azul. Integran un diafragma de titanio de 12.4 mm, cancelación activa de ruido híbrida de hasta 42 dB y conectividad Bluetooth 5.4. Permiten conexión simultánea a dos dispositivos, carga rápida y hasta 36 horas de autonomía con el estuche, con control desde la app Xiaomi Earbuds.

(Fotografía: Roger Ochoa/ Soy502)
Disponibilidad y precios en Guatemala

La serie REDMI Note 15 ya está disponible en Guatemala en distintas versiones, colores y capacidades de memoria:

  • REDMI Note 15 Pro+ 5G

Precio: Q4,599

Disponible en Xiaomi Stores, distribuidores autorizados.

  • REDMI Note 15 Pro 5G

Precio: Q3,599

Disponible en Xiaomi Stores, distribuidores.

  • REDMI Note 15 Pro

Precios desde Q2,499

Disponible en Xiaomi Stores y distribuidores autorizados.

  • REDMI Note 15 5G

Disponible a través de planes con operadores.

  • REDMI Note 15

Precio: Q1,999

Disponible en Xiaomi Stores y distribuidores autorizados.

Con este lanzamiento, Xiaomi amplía su portafolio en Guatemala con dispositivos orientados a resistencia, autonomía, fotografía y conectividad, integrados a su ecosistema de productos.

