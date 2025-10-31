Xtra, Zagaz y Olimpo presentan nuevos productos de edición limitada

Industria La Popular (ILP) presentó una colección de productos de edición limitada para la limpieza del hogar y el cuidado de la ropa llamada, "Felices Fiestas" que combina innovación, fragancias exclusivas y el espíritu festivo de la temporada:
Inspirada en la naturaleza de los bosques nórdicos y la pureza del invierno, Jabón Xtra, Lava platos Zagaz y Olimpo, se unen para celebrar la magia de compartir y disfrutar la calidez del hogar durante las fiestas.
- Jabón Xtra: sorprende esta temporada con su nueva edición limitada "Felices Fiestas", diseñada con una fragancia que envuelve cada prenda combinando notas de menta y lavanda, con toques de ámbar y vainilla. El producto se encuentra disponible en las presentaciones de 1620g y 1500g para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y 1600g para Honduras.
- Lava Platos Zagaz: sus notas de menta, lavanda y ámbar llenan los espacios de frescura, mientras su fórmula avanzada elimina grasa y bacterias con facilidad. Disponible en versiones en crema (400 g, 800 g y 1 kg) y líquido (750 ml).
- Desinfectante Olimpo: se une con su edición Felices Fiestas, que combina notas de manzana, piña, frambuesa, canela y vainilla. Elimina virus y bacterias en 30 segundos, dejando una fragancia duradera. Disponible en su presentación de 2 litros.
Esta edición especial ya está disponible en supermercados, depósitos mayoristas, mercados y tiendas de barrio en todo el país.