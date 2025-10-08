"Ya era hora de despertar y creérnosla", el poderoso llamado de Angélica Vale

-

"Ya era hora de despertar y creérnosla", dijo Angélica Vale, quien enfatizó en la unión, el amor propio y el poder femenino.

La artista mexicana Angélica Vale participó en el XX Congreso de Mujeres Líderes de Guatemala, con el mensaje: "Ya era hora de despertar y creérnosla".

Al evento organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, asistieron más de 1,500 mujeres guatemaltecas. La convocatoria reunió a profesionales, empresarias y emprendedoras, entre otros, quienes pudieron apreciar el recorrido profesional y personal de Vale.

Antes de subir al escenario con Loretta Valle, Vale compartió con los medios de comunicación y expresó: "estamos tomando lugares que debimos haber tomado hace mucho tiempo".

Angélica Vale compartió escenario con Loretta Valle, quien le preguntó sobre varias facetas de su vida, un recorrido personal y profesional. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Además, durante su disertación, precisó: "Nos estamos empezando a dar cuenta de lo poderosas que somos".

Angélica Vale compartió un momento con la prensa con mensajes dirigidos al amor propio y el poder femenino. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Por aparte, reseñó que el poder de las mujeres no es adquirido o una moda, sino que viene de generaciones atrás. Citó el ejemplo de una abuela divorciada en la década de los años 40 y explicó: "En una época en que una mujer sola era vista como fracaso, tuvo que trabajar y trabajar y trabajar. Fue un ejemplo muy fuerte de lo que ahora es el empoderamiento femenino".

Además, precisó que creció con el ejemplo de tener una "madre incansable". También recordó a su abuela y dijo: "te estoy hablando de 1944. Mi abuela se casó a los 40 años y decía que, cuando por fin aprendió a hablar inglés con su esposo gringo... ya no le cayó bien, así que se divorció".

Se transmite

Desde su cabina en Los Ángeles, Vale conduce un programa de radio en la estación Cali 93.9 y recordó historias de mujeres que llaman para compartir sus experiencias, algunas de estas, de mucho dolor y hartazgo, describió.

Según la artista, el problema no es la edad, sino el mensaje transmitido por años de que hay un "límite para vivir, amar, brillar. Y eso, amigas, ya se acabó", manifestó.

A manera de broma, Vale mencionó al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y dijo que la tiene enojada porque nunca le ha cantado Señora de las cuatro décadas "¡y ya voy para el quinto piso!, desatando risas y conexión con el público", expuso.

"Si las mujeres nos uniéramos, ¡uy, dónde no llegaríamos!”, expuso Angélica Vale, ante los medios de comunicación. (Foto: José Luis Pos/Nuestro Diario)

Otros aspectos

Vale enfatizó en que el punto débil del movimiento actual es la falta de unión entre mujeres. "Creo que donde si fallamos, chavas, es en la unión. Si nos uniéramos más en lugar de criticarnos unas a otras, ¡uy! A dónde no llegaríamos", dijo.

Aseguró que la competencia entre mujeres no es natural, fue aprendida y, por lo tanto, afirma que puede "desaprenderse".

Respecto a los hombres, refirió que no los excluye y que es necesario ser compañeros para hacer un balance perfecto.

"No se trata de pelear por el poder. Se trata de compartirlo. De que ambos lados se escuchen, se respeten y se impulsen mutuamente".

"Ya era hora de despertar. De creérnosla. De ocupar los lugares que siempre fueron nuestros", concluyó.

El alma de Angélica Vale brilla con una luz inquebrantable, una mezcla de resiliencia, honestidad y pasión que no solo inspira sino que empodera. pic.twitter.com/FdzZUnv0ON — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) October 8, 2025