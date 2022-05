“Ya estoy viejo”, James Hetfield de Metallica llora en un concierto en Brasil

El vocalista de Metallica, James Hetfield protagonizó una momento de vulnerabilidad, poco usual. Durante un concierto en Brasil, dejó ver su lado más sensible y no pudo contener las lágrimas.

En su discurso, el vocalista de 58 años, dijo que antes de subir al escenario se sentía inseguro y un poco "viejo", pero al ver la respuesta de sus compañeros y la del público, aseguró que ya no se sentía "solo".

"Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta m... Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que hablé con los muchachos y me ayudaron, así de simple", dijo Hetfield en medio del escenario del estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil.

Luego reveló: "Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes", explicaba, mientras lloraba.

Hetfield resaltó que volver a los escenarios ha sido complicado, principalmente por la situación provocada por el Covid-19 que llevó a Metallica a suspender su gira, porque no ha sido fácil retomar el ritmo.