CUNBAV abrirá segunda prueba de orientación vocacional

El Centro Universitario de Baja Verapaz (CUNBAV), en San Miguel Chicaj, realizará el 17 de septiembre su segunda prueba de orientación vocacional, dirigida a los aspirantes que desean ingresar a esta casa de estudios

El licenciado Luis Sánchez Estrada, orientador estudiantil, explicó que para ingresar a la Universidad de San Carlos (USAC) se deben cumplir cuatro pasos.

El primero es la prueba de orientación vocacional, de carácter diagnóstico, que evalúa tres habilidades: lógica, matemática, abstracta y verbal; esta prueba no se aprueba ni se reprueba.

Luego, los aspirantes realizan una prueba de intereses, que identifica las áreas académicas que más les atraen dentro de la oferta universitaria.

El segundo paso son las pruebas de conocimientos básicos, que abarcan matemáticas, química, física, lenguaje y biología.

Según la carrera elegida, se aplicará la asignatura correspondiente: quienes opten por licenciaturas en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Agronómica, Sistemas de Producción Agrícola o Pedagogía presentan la prueba de lenguaje, mientras que los interesados en Administración de Empresas realizan la de matemáticas.

Los resultados satisfactorios permiten avanzar al tercer paso: las pruebas específicas de cada carrera. El cuarto paso ocurre en noviembre, cuando el Departamento de Registro y Estadística habilita el portal para la preinscripción, y los aspirantes formalizan su matrícula en enero para iniciar clases.

Oportunidades de beca

Sánchez agregó que los estudiantes que obtengan al menos 75 puntos en la prueba de orientación vocacional pueden acceder a becas de Q1,300 a Q1,800. La asignación se realiza a través de la sección socioeconómica de la USAC, que evalúa la situación económica de los estudiantes.