La insólita petición de López Obrador sobre Yahritza y su Esencia

La agrupación estadounidense "Yahritza y su Esencia" se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México para la celebración de las fiestas patrias, por ello el presidente Manuel López Obrador hizo una especial petición a los ciudadanos.

Durante la reunión conocida como "La mañanera", el mandatario pidió a la población "perdonar a la niña" y respetarla cuando se presente en el importante evento de Independencia.

"Proponen a Grupo Frontera pero con la niña, sí, vamos a escucharla, también va a estar la niña, nada más que no con ellos, los niños la invitaron, de los Semilleros Creativos", expresó.

Tras esto, AMLO pidió a la población pasar la página: "La niña y sus hermanos menores dijeron algo no adecuado como todos, que cometemos errores, porque somos seres humanos y ellos ofrecieron con mucha humildad disculpas y tenemos que perdonar, todos", dijo.

Actividades en El Zócalo

Como es tradición, en el lugar se llevará a cabo el "grito de independencia", un breve discurso de López Obrador y la presentación de Grupo Frontera con Yahritza y su Esencia, además de un concierto de 850 niñas y niños del grupo "Semilleros Creativos". Las actividades están programadas para el 15 y 16 de septiembre.

La controversia

"Yahritza y su Esencia" quedó en el ojo del huracán luego de argumentar en una entrevista que no les agradaba la ciudad de México debido al ruido de los autos y los agentes de seguridad, que no los deja dormir, además de decir que la comida no era muy buena, pues la que se hacía en Washington era mejor.

Recientemente la agrupación fue abucheada por algunos asistentes al festival Arre, especializado en regional mexicano, celebrado en Ciudad de México.

