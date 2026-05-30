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Hombre pierde la vida en ataque armado en Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de mayo de 2026, 07:19
El cuerpo fue encontrado en vía pública. (Foto:Archivo/Soy502)

El cuerpo fue encontrado en vía pública. (Foto:Archivo/Soy502)

Disparos se escucharon en horas de la madrugada.

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Durante la madrugada de este sábado 30 de mayo, un ataque armado se suscitó en 7a. avenida, 3a. y 4a. calle de la colonia El Tesoro, ubicada en la zona 2 de Mixco.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar, hallaron a un hombre sobre la banqueta. La víctima presentaba varios impactos de bala.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Por la gravedad de las heridas, la víctima de 30 años, falleció

Las autoridades llegaron al lugar a realizar la investigación del caso.

Hasta ahora se desconoce la identidad del fallecido, así como las causas del ataque. 

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