Hombre pierde la vida en ataque armado en Mixco

Disparos se escucharon en horas de la madrugada.
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Durante la madrugada de este sábado 30 de mayo, un ataque armado se suscitó en 7a. avenida, 3a. y 4a. calle de la colonia El Tesoro, ubicada en la zona 2 de Mixco.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar, hallaron a un hombre sobre la banqueta. La víctima presentaba varios impactos de bala.
Por la gravedad de las heridas, la víctima de 30 años, falleció.
Las autoridades llegaron al lugar a realizar la investigación del caso.
Hasta ahora se desconoce la identidad del fallecido, así como las causas del ataque.