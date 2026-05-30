Localizan restos humanos dentro de un automóvil abandonado en zona 12

Lo que inició como una denuncia por un auto mal estacionado, terminó en un terrible hallazgo.
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Vecinos de la colonia La Reformita, zona 12, reportaron a un vehículo que impedía el paso vehicular sobre la 3a. avenida y 21 calle, en la noche del 29 de mayo.
Autoridades se hicieron presentes e inspeccionaron el vehículo, determinando que había sido abandonado en el lugar.
Se trata de un auto marca Honda, con placas 988 FOP.
Al abrir el baúl, hallaron un saco envuelto con restos humanos en su interior.
Al lugar se hicieron presentes las autoridades para realizar la investigación correspondiente.