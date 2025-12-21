De Quiché al mundo: Conoce a Yerinson Barrios, fisicoculturista de talla mundial

-

El fisicoculturista Yerinson Adolfo Barrios Castro continúa siendo un motivo de orgullo para el departamento de Quiché gracias a su destacada trayectoria internacional.

Su histórica participación en el IFBB Classic Physique Of American Cup 2023, realizado en Quito, Ecuador, lo consolidó como uno de los atletas guatemaltecos más sobresalientes al obtener tres medallas de oro en competencias de alto nivel.

Yerinson Barrios posa con sus medallas y trofeos, símbolo del esfuerzo que lo convirtió en referente del fisicoculturismo nacional. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

En ese certamen, Barrios se adjudicó el primer lugar en Bodybuilding Junior (16-23 años), Classic Physique Open hasta 1.71 metros y Bodybuilding Senior (70 kg), llevando el nombre de Guatemala, y especialmente el de su tierra natal, a lo más alto del podio.

Su desempeño internacional se convirtió en un referente del talento deportivo de la región y en un símbolo del esfuerzo y la disciplina que caracterizan a los atletas quichelenses. En su comunidad, donde es visto como un héroe local, sus logros han generado admiración y orgullo, inspirando a niños y jóvenes que ven en él un ejemplo de constancia y superación.

Yerinson exhibe su físico competitivo, resultado de años de preparación que lo han llevado a escenarios internacionales. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Aunque ya ha pasado tiempo desde aquella competencia, su triunfo sigue siendo considerado uno de los logros más relevantes para el fisicoculturismo guatemalteco en el ámbito internacional. A ello se suma su medalla de oro en el XI Campeonato Centroamericano de Fisicoculturismo y Fitness, en la categoría de 60 kilos, obtenida el año pasado en la ciudad de Guatemala.

Formó parte de la triunfante delegación guatemalteca que viajó a Quito en 2023. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Asimismo, este año ha sido igualmente notable para Barrios, quien consiguió dos IFBB Pro Cards tras sus victorias en el Classic Physique Open, en la categoría de Fisicoculturismo de hasta 85 kg y Fisicoculturismo Absoluto.

Además, representó nuevamente al país en la Copa Africana Rafael Santonja, celebrada en mayo en Sudáfrica, donde reafirmó su proyección y su compromiso con seguir creciendo en esta disciplina.