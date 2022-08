"Yo no veo colores, yo veo corazones", dice Alejandro Giammattei en Izabal

El presidente Alejandro Giammattei participó en una actividad en Morales, Izabal.

Durante la inauguración del Hospital Santa Bárbara en Morales, Izabal, el presidente Alejandro Giammattei, elogió al alcalde Maynor Portillo, asegurando que era un excelente funcionario.

Pero también dijo una frase curiosa. "Yo no veo colores, yo veo corazones", al referirse que el Gobierno central ha apoyado al alcalde Portillo a pesar que no fue electo por el mismo partido político.

"El alcalde no ganó por mi partido, sin embargo lo he servido porque esa es mi función, yo no veo colores, veo corazones, y en este hombre no veo colores" dijo Giammattei.

Además dijo: "ojalá pudiéramos clonar al alcalde, porque tendríamos a muchos alcaldes trabajando de la mano con el Ejecutivo, sin banderas políticas", aseguró.

#EnDirecto | El presidente @DrGiammattei participa en la inauguración del Hospital Santa Bárbara en Morales, #Izabal. https://t.co/AhsXvDmWlb — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 31, 2022

El presidente agregó que el alcalde Portillo fue el primer alcalde en ejecutar el 100% del presupuesto asignado, cumpliendo con las obras que tenía planificadas.