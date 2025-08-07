Yolanda Andrade tiene dos enfermedades degenerativas

-

Yolanda Andrade apareció de nuevo delante de las cámaras y compartió que tiene dos enfermedades incurables.

Andrade reveló durante una entrevista que padece dos enfermedades incurables que, con el tiempo, afectarán su capacidad para hablar y moverse.

La famosa, quien ya presenta complicaciones para expresarse, agradeció a sus seguidores todo el cariño recibido en las redes mientras atravesaba este momento de su vida.

¿Qué enfermedades padece Yolanda Andrade?

En 2023 tuvo una hemorragia cerebral que la llevó a la emergencia y a partir de ello ha tenido diversos síntomas que afectan su calidad de vida.

La mexicana se retiró de los focos y tomó la decisión de mudarse a Tulum, Quintana Roo pues el entorno natural y la tranquilidad del lugar podrían beneficiar su recuperación.

En la conversación prefirió no revelar los nombres exactos de sus padecimientos pero aclaró que se trata de enfermedades degenerativas que no tienen tratamiento ni cura, por ello su condición será cada vez más grave.

"Tengo dos diagnósticos y no tienen cura, esto quiere decir científicamente y médicamente que me puedo morir antes que ustedes pero eso lo decide Dios, tengo una enfermedad degenerativa, uno de los doctores me ha ayudado mucho y poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc, etc", recalcó.

Algunas personas afirman que una de las enfermedades podría tratarse de esclerosis múltiple pues provoca la pérdida progresiva del habla y la movilidad, es crónica, autoinmune y ataca el sistema nervioso central, afectando el cerebro y la médula espinal. Ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error la mielina, una sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas.

"Sabes que siento algo espectacular en mi persona porque hay mucha gente que no sabía que me conocía, para mí era algo natural, gente que me abraza que reza por mí, eso no hay manera, amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más lo necesito".

Junto a esto afirmó que le gustaría hablar con Roberto Gomez Fernández para que haga su bioserie ues tiene mucho que contar acerca de su vida y cómo llego al mundo del espectáculo.

