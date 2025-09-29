Yoya Pérez, ejemplo de esfuerzo con su negocio en Chiquimula

-

El esfuerzo de Yoya Pérez, vendedora en Chiquimula, refleja cómo el emprendimiento puede sostener a una familia pese a las dificultades.

Gloria Leticia Pérez, a quien de cariño le dicen Yoya, proviene de una familia de negociantes, por lo que, desde los 12 años, empezó a ayudarle con las ventas de fruta a su abuela.

Sin embargo, la vendedora de 35 años cuenta que, como era poca la cantidad del producto que podía comprar con las ganancias, empezó a vender más y a atender mejor.

Por las tardes, vende frutas de temporada y granizadas sobre la RN-19. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

En la actualidad, maneja un puesto de granizadas y otro de frutas de temporada, el cual se ubica en el kilómetro 147 de la RN-19, en la esquina de los campos de futbol, donde atiende todos los días de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Asimismo, por la noche se dedica a vender tacos y refrescos en los locales que se encuentran a un costado del parque central José Luis Flores Zepeda.

Con las ganancias generadas con su emprendimiento mantiene a sus cuatro hijos. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

La madre soltera comentó que mantiene a sus cuatro hijos con las ganancias de sus negocios, y refiere que lo más difícil es tener el dinero suficiente para emprender, ya que los intereses en préstamos muchas veces no llegan a producir ganancias y es difícil salir adelante.

Yoya refiere que, al principio cuesta ganarse la confianza de los clientes, pero al lograrlo, las ventas llegan solas. Por ello, insta a otras personas para que se animen a empezar, aunque sea con poco.

Por las noches, tiene un puesto de ventas de tacos y refrescos en el parque central. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Por su parte, Ariel Polanco, empresario cafetalero, dio a conocer que todo emprendiendo o negocio empieza de a poco, a veces con un recurso económico obtenido por medio de un préstamo, pero con esto se debe tener paciencia ya que genera intereses y hay que saber manejar las ganancias para pagar las deudas.

"En otros casos hay empresas que pasan a ser herencias, pero se debe ser cuidadoso, ya que el negocio debe ser autosostenible, sin endeudamiento innecesario", relató.