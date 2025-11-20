Zelaya lanza e invita a dar gracias con "Días que recordaré"

-

Zelaya celebra la vida y los éxitos a través de un sencillo donde invita a los fans a hacer lo mismo: "Días que recordaré".

Esto abre las puertas a su tercer álbum que está grabando en Miami, además de dos proyectos con los que desea motivar a luchar por alcanzar tus sueños y disfrutar del proceso, ya que este no se repite.

Foto: Zelaya.

"Días que recordaré es un dueto junto al colombiano Juan & Ale, producido por Luis Salazar (Chayanne, Morat, Aitana, Carlos Vives), combina melodías frescas, con un ritmo alegre, y una letra cercana que busca hacerte pensar en "esos días" que estás viviendo y esperas nunca olvidar.

Como es su costumbre, Zelaya destaca esos momentos que son tan especiales y que no se repiten de nuevo, recordando que valoremos las pequeñas cosas: la familia, los amigos y la posibilidad de formarse y alcanzar lo que se desea.

"Este año me di permiso de bajar la velocidad, salir a buscar inspiración y reconectar con el propósito que me hizo empezar en la música. En el corre-corre del día a día y en medio de tanto ruido a veces se nos escapan los momentos sencillos, que son los que al final le dan sentido a la vida: el café con un amigo, un beso de tu pareja en la mañana, arrancar un proyecto que siempre habías soñado, salir al parque con tus hijos... Quise hacer esta canción como un recordatorio para nunca olvidar que estoy viviendo mis mejores días, y debo estar presente para aprovecharlos al máximo", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Z E L A Y A (@zelayasteph)

Una sorpresa para sus fans

La cantautora afirmó que desea compartir mucho con su público, por lo que hizo una hermosa dinámica. Zelaya regalará una experiencia única en Antigua Guatemala a quienes compartan con ella extractos en video de su 2025.

"Quiero darle algo de regreso a la gente que me acompaña día a día escuchando mi música, compartiéndola y siendo parte de todo el proceso que me lleva a escribir... ", abrió con emoción.

¿Cómo puedes participar?

Arma un clip con momentos de tu año que hayas grabado, utilizando la canción "Días que recordaré", de fondo en Tiktok. Debes estar pendiente de cómo será la dinámica en las redes sociales de Zelaya para participar.

Zelaya construirá durante 2026 con nueva música y contenidos que invitan a su audiencia a despertar, agradecer y vivir el presente, entre sus proyectos están: un libro y un podcast.

MIRA