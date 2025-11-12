ZIGI ofrece crédito inmediato con verificación facial

-

El acceso al crédito en Guatemala incorpora una nueva opción con la llegada de los préstamos desde ZIGI en segundos, una función que permite solicitar dinero desde el teléfono móvil utilizando una selfie como validación.

La herramienta fue presentada por ZIGI, aplicación financiera respaldada por Banco Industrial, con el objetivo de ofrecer soluciones ágiles y seguras adaptadas a las necesidades de los guatemaltecos.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

A través de la aplicación, los usuarios pueden solicitar préstamos de hasta Q3,500 con desembolso inmediato y sin procesos presenciales. El trámite se realiza de forma digital, priorizando la transparencia y simplicidad en cada operación.

“ Este lanzamiento demuestra que la tecnología puede ser cercana y confiable. Es un paso más hacia servicios financieros más modernos para el día a día. ” Michel Caputi , Team Leader de ZIGI.

La función responde al desafío de ampliar la inclusión financiera en el país, especialmente entre quienes no forman parte del sistema crediticio tradicional. Con esta herramienta, ZIGI promueve el acceso al crédito mediante tecnología que valida identidad y agiliza procesos.

“ Este avance busca llegar a quienes nunca han tenido acceso a un préstamo tradicional. En ZIGI creemos que la tecnología debe servir para incluir, no para excluir. ” Brenda Menjívar , Team Leader de Data & Risk en ZIGI.

Con esta innovación, ZIGI busca fortalecer su papel en la inclusión financiera digital, acercando los servicios financieros a nuevos segmentos de la población, entre ellos jóvenes, trabajadores independientes y usuarios no bancarizados.