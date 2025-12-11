1 mil millones de dólares en juego: Powerball podría tener ganador este sábado

-

Este sábado, Powerball sorteará un premio estimado en 1 mil millones de dólares, equivalente a más de Q7,6 mil millones. Una cifra capaz de cambiar la vida de cualquiera en cuestión de segundos.

Y lo mejor: los guatemaltecos pueden participar sin salir de casa, gracias a plataformas seguras como TheLotter, que permite jugar en línea con boletos oficiales comprados directamente en Estados Unidos.

Un boleto de Powerball cuesta alrededor de 5 dólares por línea, ya con el servicio incluido. Además, la plataforma ofrece diversas promociones y descuentos para quienes juegan con frecuencia.

En Guatemala, el sitio se ha vuelto especialmente popular por los grandes acumulados y la cantidad de ganadores latinoamericanos que han reclamado premios importantes.

Puedes adquirir tus boletos oficiales para el sorteo del 13 de diciembre y entrar en la competencia por los 1 mil millones de dólares que podrían cambiar tu vida para siempre.

Participa por los 1 mil millones de dólares en solo tres pasos

Entra a la página de Powerball en TheLotter .

. Elige tus cinco números principales y un número adicional.

Haz clic en JUGAR... ¡y listo!

¿Cómo funciona TheLotter?

TheLotter compra los boletos oficiales en tu nombre, en una tienda autorizada de Estados Unidos, y sube una copia escaneada a tu cuenta personal. Cuando ganas, el premio es 100% tuyo, sin comisiones.

Los premios menores a 600 dólares se depositan directamente en tu cuenta. Si ganas un gran premio o el jackpot, TheLotter cubre tu viaje a EE.UU. y todos los gastos para que puedas reclamarlo personalmente.

Las notificaciones llegan por correo electrónico o SMS, así que nunca perderás una ganancia.

Forma parte del sorteo de 1 mil millones de dólares

En sus 23 años de historia, TheLotter ha generado más de 9 millones de boletos ganadores, pagando más de 130 millones de dólares en premios a jugadores de todas partes del mundo.

Lotto Direct Limited opera el TheLotter.com. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. 18+ de . El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/.