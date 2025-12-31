Conductores chocan en pleno tránsito del Periférico (video)

Ambos conductores terminaron en el asfalto.
Un accidente de tránsito se registró esta tarde de miércoles en el Anillo Periférico, zona 7.
En pleno tránsito, un motorista se incorporó al carril izquierdo cuando terminó impactando con otra motocicleta que pasó justo al mismo tiempo.
Según las imágenes, ambos conductores terminaron cayendo tras el choque.
En cuestión de segundos, varios motoristas rodearon el lugar para ayudar a las víctimas.
Mira aquí el video: