Los eventos deportivos internacionales más destacados del 2025

Damos un ligero repaso en los acontecimientos en el deporte internacional que más llamaron la atención.

Cada fin de año, es inevitable voltear a ver atrás y recordar esos momentos en los que se disfrutó o sufrió durante los 12 meses, lo mismo pasa con el deporte y acá damos un rápido recorrido por lo más destacado en el plano internacional durante el 2025.

Barcelona se quedó con el título de Supercopa de España, frente al Real Madrid. (Foto: Archivo)

ENERO

Se ha vuelto una costumbre, ya que el arranque de cada año sea bastante movidito en el plano internacional y el 2025 no fue la excepción. Barcelona se coronó en la Supercopa de España venciendo al Real Madrid, en Arabia Saudita. También el AC Milan resurgió de las cenizas para coronarse supercampeón de Italia.

Los Eagles celebraron su segundo triunfo después del de 2018. (Foto: Archivo)

FEBRERO

Los Philadelphia Eagles se encargaron de evitar que el equipo de los Kansas City Chiefs se convirtieran de manera oficial en una dinastía, al derrotarlos 40-22 en el Super Bowsl LIX, disputado en Nueva Orleans, y con ello evitar el triplete de los comandados por Patrick Mahomes. En su lugar, los de Jalen Hurts se coronaron por segunda vez en su historia.

Los Dodgers abrieron la temporada de MLB con una mini gira contra los Cubs, en Tokio, Japón. (Foto: Archivo)

MARZO

La MLB dio un paso más hacia su globalización como marca, al celebrar sus primeros partidos de la temporada en Tokio, Japón, con una mini serie de dos partidos entre Los Angeles Dodgers y los Chicago Cubs, un par de semanas previo al famoso "Opening Day", en donde 28 de los 30 equipos de la liga tuvieron actividad, como cada año.

El Barcelona se adjudicó el título de la Copa del Rey, nuevamente venciendo al Real Madrid. (Foto: Archivo)

ABRIL

Barcelona conquistó su título número 32 de la Copa del Rey, al derrotar 3-2 al Real Madrid, en una final que se fue a los tiempos extras y que la definió un tanto del defensa Jules Koundé, que evitó que el duelo terminara definiéndose en los disparos desde el punto penal. Este fue el cuarto clásico seguido de la primera mitad del 2025 en el que los azulgranas triunfaron.

Este grupo de jugadores del PSG será recordado siempre como el primero en coronarse en Champions. (Foto: Archivo)

MAYO

El París Saint-Germain consiguió el tan anhelado título de la Champions League, al superar con creces en la final de Múnich, Alemania, al Inter de Milán (5-0), que permitió al equipo dirigido por el técnico español Luis Enrique llevar la primera "Orejona" a las vitrinas del conjunto parisino, un año después de la partida de Kylian Mbappé, su última gran figura de renombre.

Portugal conquistó la Nations League al derrotar a España en la gran final. (Foto: Archivo)

JUNIO

Contra el pronóstico de muchos expertos, la Portugal de Cristiano Ronaldo se impuso 5-3 en la tanda de penales, tras un 2-2 en el encuentro, frente a la España de Lamine Yamal, para coronarse como el campeón de la Nations League, en un duelazo disputado en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Reece James fue el primero el levantar el nuevo trofeo de la Copa del Mundo de clubes. (Foto: Archivo)

JULIO

Chelsea se alzó con la gloria y se coronó como el primer campeón del Mundial de Clubes de 32 equipos, disputado en Estados Unidos, al imponerse 3-0 frente al París Saint-Germain, que no pudo culminar una temporada de ensueño, tras llegar como el flamante rey de Europa y ser el máximo candidato para levantar el trofeo en el MetLife Stadium de Nueva York.

Messi se quedó con las ganas de un tercer título con las garzas, el segundo de la Leagues Cup. (Foto: Archivo)

AGOSTO

El Seattle Sounders se encargó de evitar que el Inter Miami de Lionel Messi se quedara con el título de la League Cup, tras derrotarlo 3-0 en la final disputada en el Lumen Field de Seattle. Con esto, el conjunto esmeralda no solo privó a Messi y compañía de festejar un título, sino que le valió para clasificar directo a los octavos de final de la Champions Cup de 2026.

Alcaraz conquistó el título del US Open, derrotando a Jannik Sinner en la gran final. (Foto: Archivo)

SEPTIEMBRE

Carlos Alcaraz se afianzó como uno de los tenistas más dominantes de la nueva era, al plantarse en su tercera final consecutiva de Grand Slam del año en el US Open, en donde derrotó tres sets a uno a Jannik Sinner (6-2. 3-6, 6-1 y 6-4) y quedarse no solo con el título en Nueva York, sino que también con el número 1 del ranking ATP.

El portugués rompió el récord de goles en eliminatorias del "Pescadito". (Foto: AFP)

OCTUBRE

Cristiano Ronaldo impuso su nombre una vez más en los libros de récords, al convertirse en el jugador con más anotaciones en las eliminatorias mundialistas, al llegar a 41 dianas luego de marcar un doblete en el empate 2-2 contra Hungría. De esta manera, superó el registro del guatemalteco Carlos el "Pescadito" Ruiz, quien había conseguido 39.

El cuadrangular de Will Smith que marcó el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial. (Foto: AFP)

NOVIEMBRE

Los Angeles Dodgers se convirtieron en el primer equipo desde los New York Yankees (1998-2000) en conseguir el título de la Serie Mundial en años consecutivos, tras superar 4-3 a los Azulejos de Toronto y llegar a nueve coronas en la "Gran Carpa". Los angelinos tuvieron que remontar una desventaja de 3-2, con los últimos dos juegos en casa de los Blue Jays.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, muestra cómo quedó el calendario de la fase de eliminación directa del Mundial. (Foto: Archivo)

DICIEMBRE

El cierre del año solamente nos trajo un preámbulo de lo que será el magno evento deportivo más importante para muchos de los amantes del deporte. La Copa del Mundo más grande en la historia, con 48 equipos, celebró el sorteo oficial para distribuir a los equipos en los 12 grupos, dándo así inicio a la cuenta regresiva para United 2026.