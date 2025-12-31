El mensaje de Consuelo Porras a la nación este miércoles 31 de diciembre

Consuelo Porras se dirigió a la ciudadanía con un mensaje a través de sus redes sociales.
La Fiscal General, Consuelo Porras, envío un mensaje a través de sus redes sociales, resaltando la labor del Ministerio Público durante este año 2025.
"En este tiempo en que culmina un año, y nos preparamos para iniciar uno nuevo, elevamos nuestra gratitud a Dios, reconociendo que es él quien fortalece a las familias", comienza diciendo.
"Con humildad y fe pedimos que Guatemala siga avanzando en el camino de la verdad, la justicia, la paz y el respeto pleno a los derechos humanos", expresó.
Porras reafirma, en su calidad de fiscal, ante los guatemaltecos que esta institución cumple su mandato institucional con estricto apego a la ley "sin responder a presiones internas ni externas de que ha sido objeto el MP".
De igual forma asegura que distintos actores han intentado sancionarlos para impedir que se continúen con las investigaciones de las que son sujetos.
Porra afirmó que es preocupante ver que se han invertido grandes cantidades con el único fin de demeritar y restar la credibilidad del Ministerio Público (MP).
"Todas nuestras investigaciones llevan el respaldo jurídico adecuado para ser sustentadas ante los tribunales de justicia", aseguró.
Este es el mensaje completo: