Los eventos deportivos nacionales destacados durante el año 2025

No podíamos no dar un pequeño repaso por algunas de las cosas que pasaron durante este año en el deporte guatemalteco.
Con el 2025 llegando a su fin, nunca está de más hacer un pequeño resumen de los acontecimientos deportivos más destacados en el plano nacional, esos que nos hicieron sufrir o emocionarnos a lo largo del año.
ENERO
Como ya es una costumbre cada año, se celebró la reconocida carrera Max Tott, en la que fue su edición 87, que otorgó una de las historias más bonitas del año, cuando Alberto González fue el primero en cruzar la línea de meta, tras la participación de 2024 en la que sufrió quebrantos de salud. Además, en la rama femenina fue Viviana Aroche la que conquistó el primer lugar.
FEBRERO
No todo fue color de rosa en el plano deportivo siempre, pues también se dieron algunas decepciones. La Selección Nacional Sub-17, a pesar de jugar en casa el Premundial de la categoría, quedó a deber y se quedó sin boleto al Mundial de Catar 2025, al caer 2-0 contra Haití en el estadio Cementos Progreso.
MARZO
Este mes estuvo bastante cargado de actividad, pero entre lo más destacado fue la pelea del pugilista nacional Léster Martínez, quien estiró su invicto a 19 victorias como profesional, al vencer por la vía del nocaut a Joeshon James, aunque cabe mencionar también la clasificación al Mundial de Futbol Playa por parte de Guatemala.
ABRIL
Jean Pierre Brol dio una alegría para todo el país, cuando se proclamó campeón de la modalidad de foso en la Copa del Mundo de tiro con armas de caza, que se celebró en Buenos Aires, Argentina. Después de haber conquistado el bronce en París 2024, el nuestro dio una muestra de su calidad al derribar 46 platos y ganar el oro.
MAYO
De la mano de Mauricio Tapia en el banquillo, Antigua puso fin a seis años de espera para coronarse nuevamente en la máxima categoría del balompié guatemalteco y sumar su quinto título. Los coloniales superaron en la final a Municipal y se coronaron en el estadio El Trébol, en un partido que se definió en la última jugada, con todo el drama incluido.
JUNIO
Un mes que nos dio muchas alegrías con la Selección Nacional, tuvo su auge en el U.S. Bank Stadium de Minnesota, cuando la Azul y Blanco se metió en las semifinales de la Copa Oro, al vencer 6-5 en penales a la favorita Canadá, luego de haber avanzado como segunda de un grupo que compartía con Panamá, Jamaica y Guadalupe.
JULIO
La Selección de Guatemala culminó lo que fue una participación histórica en la era moderna de la Copa Oro, al llegar hasta las semifinales del torneo continental, en donde cayó 2-1 frente a una Estados Unidos que sufrió para superar a la Bicolor, a pesar de ser el anfitrión del torneo. Esta participación generó mucha ilusión de cara a las eliminatorias mundialistas.
AGOSTO
Las principales aterías de la Ciudad de Guatemala se paralizaron por la celebración de la edición 15 de la 21K, en donde miles de entusiastas corredores pudieron practicar el deporte que más aman, mientras recorrían gran parte de la metrópoli. Alberto González y Viviana Aroche se quedaron con los primeros puestos en sus respectivas categorías.
SEPTIEMBRE
El ciclista Sergio Chumil llenó de orgullo a todos los guatemaltecos, al ser el primer chapín en completar con éxito la Vuelta a España, de la mano del equipo ibérico Burgos Burpellet. El originario de Tecpán, Chimaltenango, finalizó en la posición 69, en una competencia en la que se repuso incluso de un virus que le afectó por varias etapas.
OCTUBRE
Guatemala tuvo el honor de ser la sede de los Juegos Centroamericanos, que animaron varios puntos del territorio nacional durante varios días y en donde la gente pudo disfrutar de una fiesta llena de múltiples deportes. La Delegación Nacional superó con creces el récord de 362 preseas de 2001, al terminar con un registro de 463, liderando el medallero.
NOVIEMBRE
Nos quedamos cerca de nuestro primer Mundial, pero lamentablemente Guatemala no pudo, con sus resultados, asegurar un lugar en United 2026 y terminamos fuera de cualquier contienda por llegar a la Copa del Mundo, al no poder siquiera pelear por un puesto para el repechaje internacional. Tendremos que seguir esperando para llamarnos un país mundialista.
DICIEMBRE
Xelajú estuvo cerca de tocar la gloria en el plano internacional, pero lamentablemente para las aspiraciones del conjunto chivo, y de toda su gente, cayeron en la definición por penales frente a la Liga Deportiva Alajuelense, que firmó su triplete en la Copa Centroamericana. Ahora, solamente resta coronar al campeón nacional.