Nadie lo veía venir, J Balvin y Residente hacen las paces

J Balvin y Residente demuestran madurez tras años de rivalidad.

La paz reina en la música urbana, con J Balvin y Residente haciendo las paces luego de varios años de una sonada enemistad.

Los artistas publicaron una imagen juntos y sonrientes, que parece dejar atrás la rencilla que incluyó "tiraderas" musicales.

El boricua criticó duramente a su colega. (Foto: Residente)

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden puedan reencontrarse, nos parece valioso", señala el texto de Balvin.

El colombiano señaló que el encuentro se dio hace meses. "Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", finaliza.

La pelea se "agravó" luego de que se publicara la sesión de Bizarrap y Residente, en 2022. (Foto: Residente)

El cruce entre ambos se remonta a 2021, cuando Balvin se quejó de cómo la Academia Latina de la Grabación no valoraba a los artistas de reguetón, a lo que Residente respondió hablando despectivamente del cantante.

Aunque hubo un intento de paz, en 2022 el ex Calle 13 lanzó una tiradera contra su colega como parte de su sesión con Bizarrap, acusándolo de ser un producto comercial sin talento.

Este año, el colombiano también se reconcilió con Bad Bunny. (Foto: J Balvin)

Este año ha sido el de la paz para Balvin, quien también acaba de reconciliarse con Bad Bunny y con el productor argentino, con quien estrenó sesión la semana pasada.