La policía de Riverside habla de la situación de Tylor Chase

-

Los servicios policiales han buscado el bienestar del actor en reiteradas ocasiones.

Las autoridades de Riverside respondieron ante las críticas masivas en las plataformas sobre la falta de atención y apoyo al caso de la estrella infantil de Nickelodeon.

El jefe de policía recalca que la ayuda debe ser aceptada de manera voluntaria. (Foto: X)

"Lo que estamos viendo con Tylor Chase es, lamentablemente, algo que ocurre todos los días, no solo en Riverside, sino en todo California", dijo el jefe de la policía, Larry González, a People.

González detalló que su equipo ha mantenido contacto frecuente con Chase desde antes de que su situación se viralizara y que le han ofrecido rehabilitación en varias ocasiones.

Sean Astin se suma a los esfuerzos para ayudar a Tylor Chase a salir de la calle. (Foto: X)

NO TE LO PIERDAS: El actor Tylor Chase rechaza la ayuda y regresa a la calle

"Incluso cuando alguien está claramente en crisis, debe aceptar voluntariamente los servicios, salvo que se cumplan criterios legales muy específicos. Ese último paso debe darlo el propio individuo, y hasta ahora ha rechazado esas ofertas", afirmó el oficial.

Daniel Curtis Lee confía en que la admiración de Chase por Astin lo motive a recuperarse. (Foto: X)

Al rescate

Sean Astin, actor que interpretó a Samsagaz Gamyi en El señor de los anillos, busca ayudar a Tylor para que deje de vivir en la calle. La meta es que luche contra sus adicciones.

Daniel Curtis Lee, compañero de reparto de Chase en el Manual de supervivencia escolar de Ned, ha declarado que Astin es un héroe para el exactor, ya que es fan de la saga y es probable que acepte su ayuda.